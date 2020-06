O boletim Climático, desenvolvido pelo Centro de Análises e Previsão do Tempo e Clima, Meteorologia e Mudanças Climáticas – CMT, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), aponta para um trimestre (junho, julho e agosto) com volumes médios de chuva que variem entre 137mm e 680mm aliviando os municípios atingidos pela escassez hídrica em Sergipe. Os dados são compilados pela Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente – Serhma.

“A previsão para precipitação de chuvas apresenta o Nordeste brasileiro como um todo em condições de anomalias positivas, inclusive o estado de Sergipe, com 45% de probabilidade de ocorrências de chuvas acima das médias climática, portanto, a previsão para o estado de Sergipe neste trimestre é de chuvas na faixa normal ou acima da normalidade climatológica, com possibilidade de ocorrência de eventos extremos”, observa o meteorologista da Serhma, Overland Amaral.

O meteorologista informa ainda que após esse trimestre, nos meses subsequentes, os setores centro-sul do Maranhão e Piauí, bem como boa parte do interior semiárido do Nordeste, entram no período climatológico de estiagem. Segundo Overland Amaral, devido ao grande volume de chuva dos últimos meses, no momento não temos secas hídricas severas e nem mesmo seca agrícola. A tendência climática para junho, julho e agosto são de chuvas acima da média, o que ajudará os municípios no quesito de escassez hídrica.

Previsão para esta semana

A previsão é de tempo parcialmente nublado com chuva para os próximos dias em Sergipe, nesta terça-feira (02/06) é previsto tempo predominantemente nublado com ocorrência de precipitações leves no Alto Sertão e Agreste Central. Os municípios de Itabaiana, Lagarto e Campo do Brito devem registrar chuvas de até 10mm.

Nesta quinta-feira, 04, o boletim indica tempo predominantemente nublado, com ocorrência de precipitações leves e bem distribuídas do período matutino ao noturno em todas as mesorregiões do estado.