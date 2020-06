O atacante lagartense, naturalizado espanhol, Diego Costa, foi condenado a seis meses de prisão pela justiça espanhola por problemas com o fisco. Segundo a RTVE, para evitar o cárcere, o jogador se declarou culpado e pagou uma multa de 36 mil euros, equivalente a R$ 204 mil.

Diego Costa foi denunciado por fraudar o Tesouro em cerca de 1,1 milhão de euros, quando assinou com o Chelsea em 2014, o que na cotação atual equivale a R$ 6,2 milhões.

De acordo com o relatório do Ministério Público da Espanha enviado para a Agência Tributária, apesar de já ser um residente fiscal naquele ano, o atleta deixou de realizar as declarações de rendimentos sobre seu direito de imagem, omitindo o recebimento de 1,3 milhão de euros (R$ 7,3 milhões na cotação atual), gerando um prejuízo de mais de 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões) aos cofres públicos.

Resolvida a pendência com a justiça, Diego Costa se prepara para voltar a campo pelo Atlético de Madrid, no próximo dia 14 contra o Athletic Bilbao, para ajudar sua equipe a garantir uma vaga para a próxima fase da Liga dos Campeões.

