O governador Belivaldo Chagas, acompanhado da vice-governadora Eliane Aquino, se reuniu, na tarde da última quinta-feira, 04, no Palácio dos Despachos com o Comitê Gestor de Retomada Econômica (Cogere), para discutir propostas e medidas para o desenvolvimento e a recuperação da economia sergipana após a pandemia causada pelo novo coronavírus.

O grupo, presidido pelo chefe do Executivo, tem por competência avaliar o cenário, monitorar as ações e deliberar estratégias, propostas e medidas para o desenvolvimento e a recuperação da economia.

“Nós passamos a semana toda fechando uma proposta de retomada da economia para apresentar, principalmente, ao setor produtivo. A ideia é ouvir as sugestões para que na segunda-feira, 08, a gente possa comunicar à sociedade o que estaremos flexibilizando dentro da proposta que foi discutida”, disse o governador.

De acordo o Belivaldo, o início desse estudo é amparado por critérios técnicos e científicos e pela ampliação dos novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na rede hospitalar.

“Que fique bem claro, o plano prevê que a gente, realmente, flexibilize a partir do dia 15, mas é possível que algo aconteça a partir da próxima segunda-feira, só vou confirmar isso na segunda, 08. E também devo dizer que, se houver uma complicação até o dia 15, ele pode também não ter o seu início no dia 15. Tudo depende não apenas do crescimento da curva de contaminação, mas principalmente com relação à ocupação de leitos de UTI e também de leitos clínicos”, enfatizou Belivaldo.

O Comitê Gestor de Retomada Econômica (Cogere) é composto pelo secretário de Estado Geral de Governo, José Carlos Felizola; secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa; secretário de Estado da Fazenda, Antônio Queiroz; representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Marcelo Menezes; procurador Geral do Estado, Vinícius Oliveira; e pelo superintendente especial de Planejamento do Governo de Sergipe e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Marcel Resende.

O Comitê conta, também, com o representante indicado pelo Fórum Empresarial de Sergipe, Joaquim Ferreira; representante indicado pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais de Sergipe, Victor Rollemberg; representante da Fames – Federação dos Municípios do Estado de Sergipe e prefeito de Ilhas das Flores, Christiano Cavalcante, e representante da Federação dos Empregados no Comércio e Serviços do Estado de Sergipe (FECOMSE), Romildo Almeida.

O representante do Fórum Empresarial de Sergipe, Joaquim Ferreira, mostrou-se satisfeito com o planejamento apresentado pelo governo. “O plano retrata a expectativa que nós tínhamos, congrega várias sugestões que haviam sido dadas pelas entidades. O governador foi muito sensível nesse aspecto e acatou várias das nossas preposições, obviamente que tem um ponto ou outro que merece ser aprofundado, mas como o governador mesmo se pronunciou até a próxima segunda-feira ele está aberto a receber novas sugestões”, ressaltou.