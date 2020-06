Com recursos oriundos do Fundo Municipal de Saúde, a Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas adquiriu um desfibrilador e monitor cardiorrespiratório para serem utilizados na Sala de Estabilização.

A Sala de Estabilização é um equipamento estratégico para RUE (Rede de Urgência e Emergência), por se tratar de um ambiente para estabilização de pacientes críticos.

A gestão municipal afirma que, apesar de ter um espaço próprio para o funcionamento desses leitos no Hospital de Pequeno Porte (HPP) Riachão do Dantas, a atual administração encontrou os aparelhos com poucas condições de atendimento devido à falta de manutenção preventiva e corretiva durante as gestões anteriores.