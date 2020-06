Para falar com a Vida, basta salvar o número (79) 9 9857-3637 na agenda do celular e entrar em contato. É possível ter o pedido atendido ou uma ordem de serviço aberta. O objetivo é ganhar mais agilidade no relacionamento com o cliente.

Para falar com a Vida, basta salvar o número (79) 9 9857-3637 na agenda do celular e entrar em contato. É possível ter o pedido atendido ou uma ordem de serviço aberta. O objetivo é ganhar mais agilidade no relacionamento com o cliente.

A Companhia de Saneamento de Sergipe lançou um novo canal de atendimento: a Vida, assistente virtual, 24 horas pelo WhatsApp, com o intuito de facilitar as demandas dos usuários.

A Companhia de Saneamento de Sergipe lançou um novo canal de atendimento: a Vida, assistente virtual, 24 horas pelo WhatsApp, com o intuito de facilitar as demandas dos usuários.

Novos serviços também já estão em desenvolvimento, para suprir a demanda. O atendimento via WhatsApp funciona por meio de inteligência artificial e tem como objetivo estabelecer uma comunicação direta.