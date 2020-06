A prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal da Ordem Pública e da Defesa da Cidadania (SEMOP) está adotando a medida de bloqueio parcial de determinadas ruas do centro da cidade, com o objetivo de facilitar a organização de filas e evitar o fluxo de veículos em meio aos pedestres durante o pagamento das parcelas do Auxílio Emergencial do Governo Federal.

A prefeitura realiza as ações de fiscalização e bloqueios parciais das ruas diariamente e intensifica no período de pagamento das parcelas do Auxílio Emergencial, onde o número de pessoas nas filas das agências bancárias e casas lotéricas para o saque pode resultar no aumento no número de casos de contágio pelo coronavírus em Lagarto.

“Os lagartenses estão aderindo e respeitando as recomendações sobre as filas e bloqueio das ruas, o que está sendo muito importante para ter êxito. O respeito ao distanciamento social e a adoção de medidas para evitar aglomeração, a exemplo dos bloqueios têm sido primordiais para a gestão prosseguir com as ações e conter o avanço ao coronavírus.” explicou o Coronel Jackson do Nascimento.

São bloqueadas diariamente as ruas Laudelino Freire, Lupicínio Barros e todas as ruas adjacentes que dão acesso a área central da cidade onde estão localizadas agências bancárias e casas lotéricas. O objetivo é que essa determinação evite o ajuntamento de cidadãos nas filas e assim diminua o risco de transmissão do vírus.

Nesta ação preventiva, a prefeitura, juntamente da SEMOP e com auxílio do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) estão como uma força tarefa com guardas e agentes de trânsito divididos em equipes que colocam os cones nas ruas e ficam nas agências bancárias, casas lotéricas, centro da cidade, supermercados e feiras municipais de Lagarto e povoados.