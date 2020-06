A pandemia causada pelo novo coronavírus atingiu o mundo inteiro de forma inesperada. Assim, tanto o setor privado, como o público se viram diante de uma enorme crise, de uma hora para outra e sem conseguir se planejar para evitá-la. Mas, conforme as semanas vão passando, é possível ter maior noção da real situação e se programar para o futuro.

Um momento como esse que estamos passando certamente provoca nas pessoas e, principalmente, nas empresas uma dúvida em relação às escolhas para o futuro. Em relação à previdência, a Onze Previdência Corporativa pode ajudar o seu empreendimento a tomar a decisão correta e ter mais estabilidade mesmo nessa crise.

Investir em planos de previdência privada agora, em um período delicado como esse, é uma boa jogada para quem quer manter a saúde financeira da empresa, após a pandemia causada pelo Covid-19. Certamente, muitos colaboradores estão preocupados com o futuro e se planejar adequadamente pode ajudar no crescimento após a crise.

Assim, apostar na previdência privada é um ótimo chamariz para contar com jovens talentos no seu time. Diante da Reforma da previdência, muitos trabalhadores novos no mercado estão se preocupando com o futuro a longo prazo.

Se estabelecer em uma empresa que ofereça meios de se manter estável lá na frente é o objetivo de muitos e pode ser o diferencial da sua companhia.

Como funciona a previdência privada

Para funcionários mais jovens, encontrar um local de trabalho que ofereça um plano de previdência privada pode ser mais rentável do que obter um aumento salarial, por exemplo.

Quando ainda se tem muitos anos de carreira pela frente, fazer um plano de previdência com parte dos custos sob a responsabilidade da empresa, é uma vantagem rentável e confiável.

Atualmente, as empresas costumam se dividir entre dois tipos de previdência: os planos instituídos e os averbados. No caso dos planos instituídos, o empregador e o empregado contribuem com a mesma quantia. Isso significa, por exemplo, que a cada 7% investidos pelo colaborador, a empresa deve entrar com a mesma porcentagem.

Já no caso dos planos averbados, a empresa disponibiliza o plano (na maior parte das vezes, coletivo) sem contribuir para o mesmo. Em comparativo, os planos instituídos são os preferidos pelos trabalhadores brasileiros, já que rendem mais a longo prazo e possuem uma maior estabilidade.

Regras em caso de demissão

Em casos de desligamento da empresa, existe a possibilidade de resgatar todo o valor investido.

A regra para o resgate ainda varia um pouco de acordo com cada contrato mas, normalmente, é necessário que haja um tempo mínimo de prestação de serviços na empresa para que o funcionário possa retirar completamente o valor investido pela mesma.

Para ser possível resgatar 100% do que foi investido pela empresa é necessário trabalhar entre 7 a 10 anos no mesmo lugar. Ainda é possível também, a existência de contratos que permitem a retirada proporcional de acordo com o tempo de trabalho.

Não existe nenhuma lei que determine como essa retirada deve ser feita, por isso, fique atento no momento de assinar o seu contrato de previdência privada e observe as regras estabelecidas.

Vantagens de investir em previdência privada para empresas

Alguns empreendedores podem apresentar receio em investir em planos de previdência privada por não enxergarem vantagens. Para as empresas, os pontos positivos vão muito além da atração e manutenção de bons funcionários. O melhor lado desse investimento é, sem dúvidas, a competitividade no mercado.

Os empregadores que oferecem as melhores condições e pacotes de benefícios tendem a receber em troca colaboradores mais motivados e engajados com o trabalho. Tudo isso leva a um aumento de produtividade e eleva o nível de satisfação dentro da empresa o que consequentemente gera mais lucro.

Também é importante informar que, negócios que possuem contabilidade na modalidade lucro real, são capazes de reverter os valores destinados ao pagamento de impostos para o plano de previdência privada. Dessa forma, é possível oferecer benefícios aos funcionários sem ter uma nova despesa.

Para empresas que não contam com essa modalidade, a média de gastos com o plano de previdência privada costuma variar de 4% a 8% da folha de pagamento. De maneira geral, esse tipo de investimento é visto com bons olhos.

Dessa forma, além de causar maior impacto junto aos seus colaboradores, o ambiente de trabalho como um todo se torna um lugar mais agradável.

Diferentemente de aumentar os salários de maneira pontual, as empresas que oferecem esse tipo de benefício são bem percebidas no mercado, tanto por consumidores, quanto por possíveis candidatos.