O deputado estadual, Ibrain Monteiro (PSC), propôs a criação de um aplicativo para smartphones que servirá para auxiliar menores de idade na denúncia de agressores. A propositura foi aprovada, na última quinta-feira, 04, em sessão remota da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

“Nossa intenção com esta indicação é abrir um canal para que as crianças e adolescentes, vítimas de abusos, possam denunciar seus agressores, garantindo que suas identidades sejam preservadas, mas onde elas pudessem relatar o histórico desses casos”, disse o deputado.

A proposta prevê ainda que o novo canal de denúncias seja divulgado através de propagandas, facilitando o acesso de crianças e adolescentes a soluções de atos criminosos praticados contra eles.

O parlamentar explica ainda que os métodos de criação do aplicativo serão de responsabilidade do Governo do Estado. “Nossa ideia é preservar as crianças e adolescentes, além de despertar neles mais confiança através de um meio seguro e prático contra possíveis agressores”, finaliza.

Com informações da Alese