Há 12 anos, a Professora Kelly Teles iniciou sua carreira como docente de Língua Portuguesa, na cidade de Maruim e agora, aos 35 anos de idade, decidiu lançar sua pré-candidatura, pelo DEM, à Câmara de Vereadores da cidade.

Em entrevista ao Portal Lagartense, a professora, que agora também é bacharel em Direito, conta que decidiu entrar para a política como forma de atender a um chamado da população que percebeu seu potencial devido aos projetos sociais que desenvolve no município.

Um desses trabalhos desenvolvidos pela professora Kelly é o Projeto Direito Solidário que presta assistência às famílias carentes de Maruim, juntamente com outros estudantes de Direito, através da distribuição de cestas básicas, encaminhamento de cirurgias oftalmológicas e ajudando os moradores no acesso a medicamentos.

Outro projeto é o Mulheres em Ação, um mutirão que conta com o apoio de estudantes de Direito e da área da Saúde para a realização de exames, prestação de assistência jurídica e serviços de beleza, com o objetivo de contribuir com a autoestima das mulheres do município.

Por isso, a pré-candidata acredita que pode contar com a confiança dos cidadãos de Maruim. “Eu acredito sempre nas boas ações, no olho no olho, nas pessoas de bem da política. Sou uma pessoa próxima, verdadeira e de confiança por estar próxima das comunidades”.

Sobre seus planos para o futuro, ela afirma que além de continuar com os projetos sociais, acredita que a Câmara de Vereadores seja o lugar ideal para expandir suas ações. “Quero propor projetos de lei que perdurem para depois do meu mandato, relacionados ao meio ambiente, empoderamento das mulheres e que fortaleçam políticas públicas voltadas aos jovens e pequenos agricultores e que possam auxiliá-los em suas atividades rurais”, afirma a professora.