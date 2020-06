A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou nesta sexta-feira, 05, mais 11 casos de covid-19 e um óbito causado pela doença. Com isso, Lagarto passa a ter 178 casos confirmados do novo coronavírus e cinco mortes.

Entre os novos infectados estão uma mulher de 24 anos e quatro homens de 24, 28, 32 e 62 anos, além de uma criança de cinco anos, todos da zona urbana. Já na zona rural, os casos são de quatro mulheres de 15, 16, 29 e 38 anos e um homem de 36 anos de idade.

Dentre os novos casos confirmados na zona urbana, três são do centro, um do Loiola, um do Conjunto Silvio Romero e um do Conjunto Laudelino Freire. Já dentre os novos casos da zona rural, quatro são da Colônia Treze e um do povoado Barro Vermelho.

A morte confirmada hoje pela SMS, e que estava em investigação, foi de uma criança de dois anos que estava internada em um hospital da rede privada.

No novo boletim epidemiológico da SMS também consta o registro de mais três altas, elevando o número de pessoas curadas para 108. Até o momento, foram realizados 764 testes, dos quais 512 foram descartados. Outras 74 pessoas ainda aguardam os resultados de seus exames.

Em Lagarto, 63 pessoas estão em isolamento domiciliar e duas estão internadas em leitos de enfermaria.

Confira abaixo os bairros e povoados com casos confirmados de covid-19 em Lagarto: