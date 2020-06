A Secretaria de Estado da Saúde (SES) registrou nesta sexta-feira, 05, mais 337 novos casos de covid-19 em Sergipe, além de 12 óbitos. Com isso, o estado passa a ter 8.577 pessoas infectadas e 198 mortes causadas pela doença.

Entre as vítimas fatais, sete são mulheres, sendo uma de 28 anos com hepatite; outra de 56 anos e sem comorbidades; uma idosa de 70 anos, com histórico de hipertensão; outra de 56 anos com diabetes mellitus, peneumopatia crônica e obesidade, todas moradoras de Aracaju. As outras vítimas são uma jovem de 27 anos de Lagarto, que tinha tumor cerebral; uma senhora de 80 anos, da cidade de Tobias Barreto, com diabetes mellitus; e uma criança de cinco meses, com epilepsia, de Pirambu.

Do sexo masculino, foram vitimados: um homem de 64 anos, de Aracaju, com diabetes mellitus e hipertensão; um menino de dois anos, de Lagarto, com cardiopatia; um idoso de 74 anos, de São Cristóvão, com diabetes, doença renal crônica e pneumopatia; um homem de 52 anos, de Umbaúba, diabético. Foi registrada também a morte do ex-prefeito de São Cristóvão, Lauro Rocha, pela COVID-19, aos 83 anos. Ele possuía diabetes e doença vascular como comorbidades.

São 4.384 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 23.058 exames e 14.481 foram negativados. Estão internados 401 pacientes, sendo 154 em leitos de UTI (86 na rede pública e 68 na rede privada) e 247 em leitos clínicos (148 na rede pública e 99 na rede privada). São investigados mais 23 óbitos.

Com informações da SES