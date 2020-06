Nos próximos dias, a Prefeitura de Riachão do Dantas e a Universidade Federal de Sergipe (UFS) realizarão a testagem sorológica do novo Coronavírus nos cidadãos riachãoenses. A medida foi anunciada pela gestão municipal na última sexta-feira, 5, quando o Município e a autarquia firmaram um Termo de Cooperação Técnica.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas, a parceria com a UFS tem o objetivo de traçar o mapa epidemiológico da doença no município, ou seja, obter uma visão sobre o alcance da Covid-19 em Riachão do Dantas, auxiliando dessa forma, avançar nos métodos de monitoramento e prevenção.

Apesar da boa notícia, a testagem não teve a data de início definida, é que, graças ao termo, a UFS realizará visitas técnicas às unidades da Secretaria Municipal de Saúde para verificar questões estruturais e de logística para a realização dos testes sorológicos junto aos riachãoenses.

Já a prefeita Simone Andrade (PSD) disse que “Por se tratar de um vírus que o mundo todo ainda estuda, [o teste] não será um teste aplicado de forma aleatória. Tem critério de sexo, idade e localidade. No decorrer dos próximos dias estaremos esclarecendo sobre essa ação de monitoramento do Coronavírus no nosso município”.