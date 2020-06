View this post on Instagram

🎥 *LAGARTO +CONSCIENTE:* 🔷 Pela Reabertura Segura do Comércio de Lagarto/SE O comércio de Lagarto pretende e precisa reabrir de forma restrita, gradativa e segura, respeitando as orientações das autoridades em saúde para proteção de clientes e funcionários. O comprometimento dos lojistas, a conscientização dos consumidores, a parceria e fiscalização do poder público serão essenciais para essa retomada das atividades. Aqui no interior, temos uma realidade diferente e bem melhor (nº. Casos Covid19 x Óbitos x Leitos X Internamentos) do que na região metropolitana da capital, por exemplo. *Nota*: os atores do vídeo com a simulação do atendimento são voluntários (proprietários e colaboradores e clientes) que concordaram espontaneamente com sua participação apenas nesse dia/hora da gravação. *COMÉRCIO DE LAGARTO/SE*