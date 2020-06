Neste sábado, 6, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram a prisão de dois homens no bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto. Segundo a polícia, eles foram flagrados comercializando maconha em uma esquina do referido bairro.

Durante a abordagem policial foi constatado que um dos indivíduos era egresso do Sistema Prisional. Tanto é que estava usando uma tornozeleira eletrônica. “A dupla foi presa em flagrante e a maconha, bem como o dinheiro foram apreendido”, completou o 7ºBPM.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.