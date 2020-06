Na noite deste sábado, 6, um homem que havia acabado de roubar uma motocicleta no município de Itaporanga D’Ajuda e fugido para Lagarto morreu após entrar em confronto com policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM).

De acordo com a Polícia Militar, após receber informações do Ciosp, dando conta que uma dupla armada com arma de fogo e um facão havia acabado de tomar uma Honda 250 cc, os policiais vislumbraram os criminosos no povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto, com destino a Salgado.

“Uma guarnição fez o acompanhamento da motocicleta roubada, abordando o suspeito já nas proximidades do município de Itaporanga. Neste momento, havia apenas um suspeito, que reagiu a abordagem disparando contra a guarnição, no intuito de empreender fuga.

O suspeito foi alvejado, após o justo revide, sendo encaminhado para o Huse, em Aracaju. Infelizmente, o suspeito não resistiu ao ferimento e veio a óbito”, relatou o 7ºBPM. “A vítima do roubo foi localizada, reconhecendo o veículo roubado e o assaltante que disparou contra a guarnição”, completou.