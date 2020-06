Durante o programa ‘Valmir e o Povo’, apresentado no último sábado, 6, na Rádio Comunitária Treze FM, o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Sergipe, deputado federal João Daniel, garantiu ao ex-prefeito Valmir Monteiro que o seu partido iria apoiar a candidatura do deputado estadual Ibrain Monteiro na disputa pelo comando da Prefeitura de Lagarto nas eleições de 2020.

“O futuro nos espera. Você tem o nosso apoio. Tem o apoio meu, de Rogério, de Flamarion e da maioria do PT de Lagarto, porque nós queremos um partido grande e com gente que quer construir um projeto importante”, disse João Daniel que logo recebeu os agradecimentos do ex-prefeito Valmir Monteiro. “Eu sabia que não seria diferente, pela personalidade e pelo caráter de João Daniel e Rogério Carvalho e também pela nossa maneira de fazer política”, respondeu.

Diante das declarações, a reportagem do Portal Lagartense entrevistou o pré-candidato a prefeito de Lagarto pelo PT, Flamarion Deda. Na oportunidade, ele disse que viu as declarações do deputado João Daniel com muita tranquilidade e observou que tudo será decidido na convenção municipal. “É natural que ele [João Daniel] e Rogério tenham uma perspectiva, agora a gente sabe que é a convenção quem vai estar decidindo.

Além disso, nós temos nos posicionado dizendo que não temos nada contra a nenhum grupo político. Acho que todos já deram a sua contribuição, mas em política tudo é possível”, disse Flamarion que, logo em seguida, destacou que o lançamento da sua pré-candidatura foi resultado de um objetivo do PT lagartense de ganhar força e espaço.

Por isso, ele disse que na convenção municipal será analisada as chances de vitória do Partido Trabalhadores nas eleições de 2020. “Nada é descartado em política, mas seguimos trabalhando para que tenhamos a nossa chance de disputar a eleição com chances de vitória e de crescimento do PT no município, que é o nosso maior objetivo”, encerrou Flamarion Déda.

