Apesar de Sergipe registrar, em dois meses, um crescimento de quase cinco vezes no número leitos de UTI SUS exclusivos para coronavírus, já que subiu de 27 para 126 apenas na rede pública – somados a rede privada já são 206 UTIs -, o estado registrou apenas 44,22% de isolamento social, no último domingo, 07, e um aumento considerável no número de infectados que chegou a 9.290.

Foi o segundo menor índice do país e o pior do Nordeste, segundo dados do Mapa Brasileiro da Covid-19. O estado fica atrás apenas de Goiás, com 43,56% de isolamento social. Já o melhor desempenho é o de Rondônia com 55.18%. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o ideal seria uma taxa de 70%.

Vale ressaltar que, segundo os dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES), do último domingo, 07, Sergipe registrou 151 pacientes internados em UTIs, sendo que 91,3% dos leitos na rede privada estão ocupados – na rede pública esse índice é de 61,9%. O Estado trabalha com a previsão, até o fim do mês de junho, serem abertos 71 novos leitos SUS de UTI.