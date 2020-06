No último domingo, 07, o Brasil registrou mais 12.581 casos de covid-19, elevando para 685.427 o número de pessoas infectadas pela doença. Já o número de mortes confirmadas foi de 1.382, elevando o número total para 37.312.

Essa é a maior quantidade de óbitos registrados em um domingo, sendo o segundo dado mais alto, ficando atrás apenas das 1.473 mortes confirmadas no dia 4 de junho. Ainda de acordo com o último balanço, o número de pessoas curadas é de 277.149.

Polêmica

Após passar a divulgar apenas o número de casos e mortes confirmados por dia, ocultando os números totais, o Ministério da Saúde voltou a disponibilizar os números gerais e afirmou que trará uma nova plataforma, ainda em desenvolvimento, com informações referentes ao país, estados, capitais e regiões metropolitanas, com os respectivos gráficos.

Entre as mudanças da nova plataforma, está a divulgação da data de ocorrência, e não mais da data de registro, como no início da pandemia. Segundo a pasta, isso auxiliará e um panorama mais realista do que ocorre em nível nacional, favorecendo a predição e criando condições para a adoção de medidas mais adequadas para o enfrentamento a covid-19 nos âmbitos nacional e regional.

Outra polêmica causada pela divulgação dos números oficiais sobre a pandemia no país, aconteceu quando, após divulgar as 1.382 mortes para a imprensa, o Ministério da Saúde alterou os dados em seu site oficial para 525, uma diferença de 857 óbitos.

O Ministério da Saúde também alterou o número de infectados, que subiu de 12.581 novos casos para 18.912. Entretanto, a pasta não informou o motivo da mudança, nem quais números devem ser considerados como oficiais.