Na manhã desta segunda-feira, 07, uma Patrol motoniveladora tombou na ponte que dá acesso a comunidade Arnaldo Garcez, em Riachão do Dantas.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Transporte informou que o condutor do veículo está bem e que a logística para a retirada da máquina já está sendo preparada pela gestão municipal.

Ainda de acordo com a nota, as circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas.