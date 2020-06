2,6 milhões beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 ou R$1200, nascidos em agosto, podem, a partir desta segunda-feira, 8, sacar ou transferir a segunda parcela do benefício.

Na terça-feira, 9, será a vez dos beneficiários que fazem aniversário em setembro erem essas opções. Até chegar aos aniversariantes de dezembro, no próximo sábado, 13.

Mas é bom lembrar que não é necessário sacar o dinheiro para utilizá-lo. A pessoa pode, por meio do aplicativo Caixa Tem, solicitar um cartão virtual de débito. Será gerado um código de segurança para ser utilizado para uma única compra por alguns minutos. A cada operação será necessário um novo código.

Também é possível comprar sem dinheiro vivo por meio da opção ‘Pagar na Maquininha’, disponível também no aplicativo Caixa Tem. Nesse caso, a câmera do celular irá abrir um QR Code, que é um código.

Ele será gerado na maquininha do estabelecimento que o beneficiário do auxílio emergencial deseja realizar a compra. Mas, para a operação ser concluída, é preciso confirmar os dados no celular pessoal, como orienta a vice-presidente de governo da Caixa, Tatiana Thomé.

Até o momento, mais de 58 milhões de pessoas já receberam duas parcelas do auxílio emergencial. Os pedidos de outros 10 milhões ainda estão em análise.

O pagamento de três parcelas está garantido para todos que se enquadrem nos pré-requisitos do governo, como ter renda familiar de meio salário-mínimo e que sejam aprovados pela Dataprev. A União estuda a possibilidade e prorrogar a ajuda financeira por mais tempo.