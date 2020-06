A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou, no último domingo, 7, o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 319 novos casos registrados e mais nove mortes. Sergipe passa a ter 9.290 pessoas infectadas e 217 óbitos. Um caso da cidade de Divina Pastora foi excluído por duplicidade.

Entre as nove vítimas, quatro são de Aracaju: uma mulher de 56 anos; uma idosa de 69 anos, com hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus; um homem de 41 anos, sem comorbidades; e mais uma senhora, de 73 anos, com cardiopatia e hipertensão. Em Nossa Senhora do Socorro, uma vítima: um idoso de 74 anos, hipertenso e diabético. A cidade de General Maynard teve a morte de uma mulher de 60 anos, que possuía hipertensão e diabetes. Uma moradora de Itaporanga, de 54 anos, faleceu por COVID-19 e não possuía comorbidades. Mais uma morte foi de um paciente de 76 anos, da cidade de Boquim, com hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica e doença renal crônica. Por último, houve também o óbito de uma mulher de 65 anos, que possuía diabetes, da cidade de Maruim.

São 4.485 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 24.351 exames e 15.061 foram negativados. Estão internados 383 pacientes, sendo 151 em leitos de UTI (78 na rede pública e 73 na rede privada) e 232 em leitos clínicos (136 na rede pública e 96 na rede privada). São investigados mais 30 óbitos.