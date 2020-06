Em comemoração aos 130 anos de Emancipação Política de Simão Dias, celebrada no próximo dia 12 de junho, a Prefeitura Municipal preparou uma programação diferente, em função da pandemia do Novo Coronavírus. A novidade é que as celebrações voltadas ao aniversário de Simão Dias terão transmissões ao vivo (lives), entre os dias 10 e 12 de junho.

A programação será aberta no dia 10, às 20h, com transmissão ao vivo (live) e a participação de historiadores do município e mediada por Daiane Santana, Diretora de Cultura.

Na ocasião será focado o tema ‘Historicização da Filarmônica Lira Sant’Ana e o legado do professor Udilson Soares na construção identitária local’, sendo convidados: Davi Soares (Professor Universitário e musicista) e Raimundo de Oliveira (Professor, musicista e ex-presidente da Filarmônica Lira Sant’Ana).

No dia 11 de junho, também às 20h, acontece outra live com o tema ‘Emancipação Política de Simão Dias, cultura, política, educação’, com os historiadores convidados: Edjan Alencar, Jorge Bastos e Marcelo Domingos.

No dia do aniversário, 12 de junho, a partir das 15h, acontece live com tema ‘Movimentos Culturais, quilombo e dança de roda, como protagonista da identidade de Simão Dias’, tendo como convidada: Dona Josefa do Sítio Alto (Mestra popular).

Já às 20h ocorre a tradicional Missa Solene presidida por Pe. Rodrigo Sant’Anna da Igreja Matriz de Senhora Sant’Ana.