Estão abertas, desde a última sexta-feira, 05, as inscrições, por meio de editais emergenciais, para os programas “Janela para as Artes” e “Forró Caju em Casa 2020”, concebidos pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural de Aracaju (Funcaju). O objetivo é fomentar e movimentar a cadeia artística aracajuana, uma das mais afetadas pela pandemia da covid-19, mediante seleção de propostas culturais.

De acordo com a Funcaju, os artistas serão selecionados por dois editais distintos: um que contempla a apresentação de 116 projetos individuais, no caso do Janela para as Artes, e outro de 45 artistas, no caso do Forró Caju em Casa 2020, este último ocorrerá entre os dias 23 e 29 de junho, com exibição em ambiente digital, por meio de transmissões ao vivo, as chamadas lives.

Para o presidente da Funcaju, Luciano Correia, o objetivo é fazer com que todas as vagas sejam ocupadas e o maior número de pessoas se inscrevam. “Nós flexibilizamos ao máximo, porque nos costumes dos editais anteriores, muitos pretendentes eram barrados no começo, pela quantidade de vigência de documentos, isso porque os editais estão submetidos à Lei das Licitações. Conseguimos flexibilizar algumas exigências para facilitar a vida dos pretendentes”, destaca o presidente.

Luciano diz ainda que, além do caráter cultural desses dois planos de fomento da cadeia produtiva da cultura, existe o aspecto social. “Os artistas reclamavam, e com razão, porque foram vitimados pelas medidas de isolamento social como poucas categorias, em virtude da pandemia”, afirma.

O presidente lembra que a Funcaju criou dois canais exclusivos para que os interessados possam sanar eventuais dúvidas sobre qualquer etapa do processo de inscrição. “A gente criou um telefone, 79 99152 6750, com atendente fixo, além do e-mail, editais.funcaju@aracaju.se.gov.br, para sanar qualquer tipo de dúvida”, reitera.

Forró Caju em Casa 2020

Para o Forró Caju em Casa 2020, as inscrições estão abertas a partir desta sexta-feira e seguem até o dia 12 de junho. Podem se inscrever apenas artistas da área musical, maiores de 18 anos e domiciliados em Aracaju. Conforme o edital, os proponentes poderão se inscrever como pessoa física ou através de pessoa jurídica de direito privado, de natureza cultural, sediada na capital.

Já os documentos devem ser anexados de maneira digital. Os artistas poderão se inscrever em mais de uma categoria, mas só poderão ser selecionados em uma delas. Também não será permitida a alteração da modalidade após seleção, e nem a inscrição de servidor público efetivo ou comissionado no âmbito do Município de Aracaju.

O Forró Caju em Casa 2020 contemplará 45 apresentações artísticas, em cinco categorias musicais: Releituras do Mestre Gonzaga, Composições de Forró Tradicional, Interpretações de Obras Sergipanas, Forró Eletrônico e Arrocha. Nesse caso, o investimento total será de R$85.000,00.

A exibição online acontecerá entre os dias 23 e 29 de junho, e os shows terão duração média entre 30 e 40 minutos. As gravações serão realizadas em estúdio e terão limitação de cinco integrantes para respeitar todas as normas sanitárias vigentes em virtude da pandemia.

A seleção será realizada respeitando os seguintes critérios: excelência artística, viabilidade técnica para apresentação mediante as regras de distanciamento social e portfólio.

Já a lista com o resultado será divulgada no dia 17 de junho, por e-mail e pelas redes sociais da Funcaju. A classificação no edital não implicará a obrigatoriedade na contratação, já que deverá ser respeitado o número de apresentações disponíveis, ficando, então, como excedentes os projetos que ultrapassem o número de vagas.

As inscrições devem ser feitas através do link disponível no site da Prefeitura de Aracaju, o www.aracaju.se.gov.br.

Acesse aqui o edital.

Janela para as Artes

O Programa Janela para as Artes contemplará, em seu primeiro momento, 120 produções artísticas aracajuanas, num investimento total de R$170.000,00. O Edital é voltado a artistas das áreas de Artes Cênicas (Teatro, Dança e Circo), Literatura e Audiovisual, maiores de 18 anos, residentes e domiciliados no município de Aracaju.

As inscrições estarão abertas entre os dias 5 e 19 de junho de 2020. Os artistas poderão se inscrever como pessoa física ou através de pessoa jurídica de direito privado, de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, e deverão estar em pleno funcionamento e sediada em Aracaju. Os artistas também poderão se inscrever em mais de uma categoria, mas serão selecionados em apenas uma delas.

A lista com o resultado do processo de seleção será divulgada no dia 26 de junho de 2020, pelo site da Prefeitura, por e-mail e pelas redes sociais. Já a contratação acontece a partir de 29 de junho e a realização dos eventos de julho a dezembro de 2020.

Acesse aqui o edital.