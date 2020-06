Seguindo o planejamento da retomada do futebol sergipano e visando debater o atual cenário do futebol brasileiro na manhã desta segunda-feira, 08, foi entregue ao deputado federal e presidente da Comissão do Esporte da Câmara, Fábio Mitidieri (PSD), uma proposta minuciosa com os protocolos para o início dos treinos das equipes sergipanas.

A reunião aconteceu na residência do deputado na capital sergipana. O presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF) Milton Dantas e o presidente da Associação Desportiva Confiança, Hyago França estiveram no encontro.

Além do protocolo os dirigentes debateram o projeto que será votado nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados que altera leis de contratos de atletas e clubes e permite a mudança de regulamentos de competições já iniciadas, via alteração no Estatuto do Torcedor.

O texto que vai à votação na Câmara, ainda em fase final de formatação, prevê o congelamento do Profut por 180 dias após o fim do estado de calamidade pública do coronavírus, decretado pelo menos até dezembro. Caso seja aprovado em maioria simples, vai para o Senado. E em caso de nova aprovação, é encaminhado para sanção presidencial.

Ainda não há previsão de data para o reinício do Estadual, suspenso desde o dia 16 de março. A FSF tem defendido que o estadual seja finalizado “em campo”. Seguindo o cronograma de todos os protocolos recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e dos órgãos competentes.

A Federação Sergipana de Futebol, já protocolou ofícios com os procedimentos para a retomada do futebol no Governo de Sergipe e nas prefeituras de Aracaju, Frei Paulo e Itabaiana.