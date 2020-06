Na última segunda-feira, 8, a prefeitura de Riachão do Dantas, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a entrega de medicamentos aos pacientes beneficiários do Programa Saúde Mais Perto de Você. O programa tem como objetivo reduzir a procura presencial na Farmácia Básica Municipal.

De acordo com a gestão de Riachão do Dantas, a iniciativa além de proteger a população de risco do novo coronavírus, também segue garantindo o acesso contínuo aos medicamentos. Uma vez que foi organizado um cronograma de entrega em domicílio aos usuários assistidos pelo Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case).

“De forma planejada, a ação busca evitar que essas pessoas, que fazem parte do grupo mais acometido por complicações do coronavírus, tenham contato social com grande número de pessoas. Essa é uma das principais medidas, além da higienização frequente das mãos utilizando água e sabão ou álcool 70%, para coibir a disseminação da doença. A prefeitura de Riachão do Dantas pretende continuar realizando as ações de entrega para os grupos de risco durante toda a pandemia”, detalhou a gestão.