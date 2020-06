As mais de seis mil agências dos Correios espalhadas pelo país estão habilitadas para realizarem o cadastro do auxílio emergencial para as pessoas que não possuem acesso aos meios digitais.

Segundo o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, o novo serviço oferecido pelos Correios se deve ao seu alcance e grande número de pessoas vulneráveis e que precisam de ajuda no momento de realizar o cadastro .

Por isso, essa parcela da população terá o cadastro feito gratuitamente por funcionários dos Correios que cuidarão de todos os detalhes. Os interessados no serviço devem comparecer a agência com o documento de identificação oficial com foto, em que conste também o nome da mãe do beneficiário; Cadastro de Pessoa Física (CPF) do usuário e dos membros da família que dependem da renda do titular e dados bancários ou documento de identificação (RG, CNH, passaporte, CTPS, RNE ou CIE) para solicitar abertura de Conta Social Digital, em nome do titular.

Quem realizar o cadastro nos Correios poderá consultar o andamento do pedido em qualquer agência da empresa após o prazo determinado pela Dataprev para a conclusão da análise. Para isso, deverá retornar com o comprovante do atendimento de cadastro e o CPF. O andamento da liberação também pode ser acompanhado através dos canais disponibilizados pelo Ministério da Cidadania, Dataprev e Caixa, ou pelo telefone 121. Vale destacar ainda que os Correios não realizarão o pagamento do auxílio emergencial.

Calendário de atendimento

Com o objetivo de evitar aglomerações, os Correios disponibilizaram um calendário de atendimento nas agências para os interessados em realizar o cadastro no benefício:

Segunda-feira: nascidos em janeiro e fevereiro;

Terça-feira: nascidos em março e abril;

Quarta-feira: nascidos em maio e junho;

Quinta-feira: nascidos em julho, agosto e setembro;

Sexta-feira: nascidos em outubro, novembro e dezembro.