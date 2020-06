O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) garantiu a destinação de R$ 1,2 milhão em emendas parlamentares para a construção de uma ponte no município de Lagarto. Os recursos serão enviados pelo Governo Federal via Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs) em parceria com a Prefeitura de Lagarto.

Esta obra garantirá um melhor acesso da população dos assentamentos Dr. João, Antônio Conselheiro, Roseli Nunes e Mártires do Eldorado para a sede do Município. Lagarto possui hoje 119 povoados e 38 assentamentos, sendo que 80% destes assentamentos se tornaram grandes povoados.

Durante os períodos de chuvas, os moradores destes quatro assentamentos ficavam literalmente ilhados e precisavam fazer um percurso de cerca de 40 quilômetros para chegar até o Centro da cidade de Lagarto. Agora, com a construção desta ponte, em apenas 5 minutos os moradores destas localidades já estarão na sede da cidade.

“A prefeita Hilda nos solicitou este recurso para a realização desta obra que foi prometida por políticos de Lagarto há mais de 20 anos. O nosso mandato, em parceria com a Prefeitura de Lagarto, está levando mais qualidade de vida para estes moradores, garantindo facilidade de locomoção e deslocamento e melhorando o escoamento da produção agrícola dos produtores desta região”, disse Gustinho Ribeiro.