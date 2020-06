Depois de muito diálogo com seu agrupamento, o prefeito de Simão Dias, Marival Santana (PSC), anunciou a pré-candidatura de Aloízio Viana, atual vice-prefeito do município, e do Dr. Luiz Albérico para os cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, nas eleições municipais deste ano. Os nomes escolhidos refletem a aliança entre o grupo de Marival e do governador Belivaldo Chagas (PSD).

O lançamento oficial ocorrerá no próximo dia 10 de junho, por meio das redes sociais de Aloízio Viana, devido a pandemia de covid-19. Entretanto, na última segunda-feira, 08, o prefeito Marival emitiu uma nota agradecendo aos correligionários que se lançaram pré-candidatos, mas não foram escolhidos pelo agrupamento para sucedê-lo no Poder Executivo Simãodiense.

Entre os correligionários reconhecidos estão Lenivaldo Nunes e Jorge Lisboa, além do empresário Epifânio Rocha e Zé Caetano. Segundo Marival, apesar de não terem sido escolhidos, eles “com muita maturidade e espírito democrático, entenderam a decisão do grupo e continuam firmes, engajados e unidos ao nosso projeto”.

E completou:”Todos sabemos do comprometimento e determinação de vocês e temos plena convicção que o momento oportuno de vocês irá chegar. Epifânio com sua ótima conduta, juventude e todo tempo que está por vir e Zé Caetano com sua garra e experiência de décadas fazendo política séria”.