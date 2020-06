A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou, na última segunda-feira, 8, o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 439 novos casos registrados e mais 17 mortes. Sergipe passa a ter 9.727 pessoas infectadas e 234 óbitos. Dois casos foram excluídos por duplicidade, referentes aos municípios de Nossa Senhora do Socorro e Porto da Folha.

A maioria das mortes foram registradas na capital sergipana. São nove: um idoso de 73 anos, sem comorbidades; outro senhor, de 88 anos, cardiopata; um homem de 65 anos, sem comorbidades; uma mulher de 54 anos, com imunossupressão; mais um homem, de 56 anos, sem comorbidades; outro homem, sem comorbidades, de apenas 38 anos; uma mulher de 54 anos, com hipertensão arterial sistêmica; um homem, de 68 anos, também sem comorbidades; e uma mulher de 45 anos, também sem comorbidades.

No interior do estado, oito mortes: de um homem de 70 anos, da cidade de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão, diabetes mellitus e obesidade; uma mulher de 31 anos, com neoplasia, da cidade de Itabaiana; uma mulher de 50 anos, moradora de São Cristóvão, com neoplasia, hipertensão e diabetes; um homem de 56 anos, de Nossa Senhora das Dores, sem comorbidades; uma senhora de 67 anos, residente de Neópolis, com cardiopatia e diabetes; um bebê de um mês, do sexo masculino, com doença respiratória crônica. Há ainda dois óbitos na cidade de Maruim: um homem de 66 anos, com diabetes e hepatopatia; e uma senhora de 80 anos.

São 4.525 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 25.440 exames e 15.713 foram negativados. Estão internados 395 pacientes, sendo 145 em leitos de UTI (74 na rede pública e 71 na rede privada) e 250 em leitos clínicos (153 na rede pública e 97 na rede privada). São investigados mais 30 óbitos.