Como forma de apoiar os clubes por conta da paralisação das atividades durante a pandemia do novo coronavírus, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na última segunda-feira, 8, uma linha de crédito destinada aos clubes das séries A e B do Brasileirão.

Com isso, serão destinados R$ 100 milhões – ou seja, R$ 5 milhões para cada clube – a juro zero, para as 20 equipes da primeira divisão, referentes aos contratos de direitos de transmissão das competições que disputam e aos prêmios de desempenho nesses campeonatos.

Já os times da segunda divisão irão receber um adiantamento de, aproximadamente, R$ 15 milhões referentes ao contrato de direitos de transmissão com o Grupo Globo, também a juro zero.

Além disso, a CBF já tinha realizado um adiantamento anterior de R$ 11,4 milhões aos clubes da série B sobre os direitos de transmissão dos campeonatos nacionais, o que eleva o montante para R$ 26,4 milhões. Já o total destinado pela entidade esportiva ao futebol brasileiro durante a pandemia chega a R$ 155 milhões.

“A CBF sabe que os clubes são a base de toda a indústria do futebol e que eles tem sofrido grandes impactos com a paralisação das competições provocada pela epidemia de Covid-19. Por isso, temos procurado todas as formas de apoiar os clubes nesse momento difícil. Não basta que voltem as competições. Precisamos de clubes capazes de retornar a elas de forma competente” disse o presidente Rogério Caboclo ao site oficial da CBF.