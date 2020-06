A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), decretou ponto facultativo em toda a administração pública municipal na próxima sexta-feira, 12 de junho, data em que o mundo celebra o Dia dos Namorados.

A medida decorre do feriado de Corpus Christi, celebrado na próxima quinta-feira, 11 de junho. No entanto, estão excluídos do ponto facultativo os órgãos e entidades prestadoras de serviços considerados essenciais.