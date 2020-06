Em sessão remota ocorrida na última terça-feira, 09, os deputados estaduais tornaram o tradicional Festival da Mandioca de Lagarto em Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe e, consequentemente, o incluíram no Calendário Oficial de Eventos do Estado. O reconhecimento foi dado com a aprovação de um Projeto de Lei apresentado pelo deputado Ibrain Monteiro (PSC).

Para aprovar a proposta, Ibrain Monteiro alegou que o evento atrai diversos turistas sergipanos para o município, os quais podem conhecer assuntos que abrangem a cultura da sociedade lagartense, bem como os produtos produzidos com a matéria-prima da mandioca, além de assistirem a apresentações com temas importantes.

“Destacamos o combate ao trabalho infantil, a apresentação de grupos de idosos ligados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e, principalmente, o Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil”, disse Ibrain Monteiro em sua justificativa apresentada na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese).

Ele ainda observou que “O Festival da Mandioca, além de trazer grande proveito econômico e social para a cidade de Lagarto, envolve todas as Secretarias Municipais, trazendo programas, palestras, cursos para a população, além da apresentação de artistas locais e nacionalmente conhecidos”.