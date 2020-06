Informações do Observatório de Sergipe indicam que o estado está entre os piores do Nordeste no quesito isolamento social. Na última segunda-feira, 08, por exemplo a taxa de isolamento registrada foi de 37,5%, a 10ª menor do país. Isto quer dizer que, por aqui, risco de contágio é muito alto. Uma vez que o índice de isolamento considerado seguro é de igual ou superior a 70%.

Diante disso, durante o Papo Reto da última terça-feira, 09, o governador Belivaldo Chagas (PSD) fez um apelo para a população sergipana, a fim de que esta se mantenha em suas casas. Para ele, tal medida é fundamental para que os índices de contágio da Covid-19 em Sergipe diminuam e a rotina das pessoas comece a voltar ao normal, sobretudo com relação à retomada econômica do estado.

“Todos nós estamos precisando disso, é fato. Eu também gostaria de ver isso acontecer no menor espaço de tempo possível, mas para que isso aconteça estamos todos dependendo um dos outros. Eu dependo de você enquanto governador, vocês dependem da decisão do governador. É preciso que todos façamos a nossa parte. Passamos o tempo todo, e ainda estamos fazendo isso, pedindo, implorando, apelando para que o cidadão fique em casa, só saia se não tiver jeito e quando sair, use máscara”, disse Belivaldo.

Cabe destacar que foi devido as baixas taxas de isolamento social e do crescente numero de infectados, que o Governo do Estado foi impedido de iniciar o seu plano de retomada econômica na última segunda-feira, 08.

