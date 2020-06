A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou 218 casos de dengue em Sergipe no período de 29 de dezembro de 2019 a 6 de junho deste ano, que corresponde da 1ª à 23ª Semana Epidemiológica. Nesse tempo, foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 1.044 casos suspeitos. Além dos confirmados, 590 foram descartados, 218 estão em investigação, e nenhum óbito.

De acordo com a gerente de Endemias da SES, Sidney Sá, dos casos confirmados de dengue, os grupos etários mais acometidos foram o de adultos de 20 a 39 anos, com 38,1% dos casos, e o de crianças cinco a nove anos de idade, que equivale a 13,8% dos casos. Quanto ao sexo, o feminino predomina com 59,2% das ocorrências contra 40,8% do masculino.

Os casos confirmados estão distribuídos em 37 dos 75 municípios sergipanos, o que corresponde a 49,3% do total. Aracaju lidera com 43 ocorrências da doença. “Não houve registro de dengue grave nem óbito nesse período”, observou Sidney Sá, acrescentando que é fundamental que a população adote os cuidados domésticos de combate ao mosquito Aedes Aegypti para evitar a proliferação da doença.

Chikungunya

Quando aos números da chikungunya, até a 23ª Semana Epidemiológica de 2020, ou seja, 6 de junho último, foram notificados 193 casos suspeitos da doença em 23 municípios sergipanos. Do total de casos, 84 foram confirmados, 69 descartados e 40 estão em investigação.

“Os casos confirmados de chikungunya predominam na faixa etária entre 35 a 49 anos e no sexo feminino, que responde por 80,4% dos casos. Não houve óbito confirmado até o momento”, salientou a gerente, informando que entre os municípios com casos confirmados da doença estão Aracaju, Barra dos Coqueiros, Boquim, Cristinápolis, Estância, Lagarto, Nossa Senhora do Socorro, Salgado, São Cristóvão e Simão Dias.

Segundo Sidney Sá, em relação à Zika, no mesmo período foram notificados 57 casos, mas até o fechamento do Boletim Epidemiológico das Arboviroses Dengue, Zica e Chikungunya só houve um caso confirmado, sem o registro de óbito pela doença.