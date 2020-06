O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), cobrou do ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, transparência nos dados divulgados sobre a Covid-19. “Queremos ter a segurança de que os dados apresentados em tempo real mostrem o número de contaminados e, infelizmente, o de óbitos”, disse Maia ao abrir a reunião da comissão externa da Câmara dos Deputados que discute ações de combate ao coronavírus.

O presidente da Câmara referiu-se ao fato de setores da sociedade acusarem o governo federal de falta de transparência exatamente no período em que o País atinge a marca de uma morte por Covid-19 por minuto.

A vinda do ministro, segundo Maia, reflete um problema claro de comunicação do governo com a sociedade, com prefeitos e governadores e com o parlamento. “Chegamos ao ponto em que temos o parlamento trabalhando para organizar os dados e o STF [Supremo Tribunal Federal] dando liminar para obrigar o senhor a reproduzir o banco de dados que vinha sendo divulgado desde a gestão do ministro Mandetta”, disse.

Na quarta-feira, 3, foram confirmadas 1.349 mortes pela doença; na quinta, 4, 1.473, superando a marca de uma por minuto. Para manter a sociedade informada, veículos de imprensa chegaram a formar um consórcio para apurar dados consolidados pelas secretarias estaduais de saúde.

Durante a reunião da última terça-feira, 9, Pazuello negou que o governo federal tenha alterado a plataforma de divulgação de informações sobre a Covid-19 com o objetivo de omitir o total de casos confirmados da doença e o de brasileiros mortos desde o início da pandemia.

Segundo ele, a nova plataforma de consolidação das informações, que começou a funcionar na última segunda-feira, 8, vem sendo desenvolvida há 20 dias e tem como objetivo permitir o acesso a todas as informações sobre a doença em tempo real.

“As informações agora são plenas, transparentes e em tempo real. Esquece o horário [da divulgação]. Agora, o dado chega do gestor e é incluído no sistema. Quando um município atrasar, isso não compromete mais a consolidação dos dados”, disse o ministro.

Questionado pelo deputado Jorge Solla (PT-BA), Pazuello destacou, entretanto, que a atualização dos dados na forma de gráficos e planilhas no site do Ministério da Saúde pode demorar 48 horas. “[O conjunto de dados] Está pronto para download, mas a apresentação no site pode demorar 48 horas”, observou. Nesta terça-feira, entretanto, o site do Ministério da Saúde voltou a divulgar informações acumuladas sobre casos e óbitos, o que não vinha ocorrendo nos últimos dias.