Após a entrega dos protocolos para retomada das atividades do futebol sergipano, o Governo de Sergipe sinalizou uma possível data para o reinício dos treinamentos nas sedes dos clubes profissionais. A declaração foi feita na última terça-feira, 9, pelo governador Belivaldo Chagas, durante o programa Papo Reto transmitido pelas redes sociais e TV Aperipê.

Na oportunidade o governador de Sergipe destacou que recebeu da Federação Sergipana de Futebol (FSF), os protocolos para retomada e segue mantendo contato com o presidente da FSF, Milton Dantas. O governador afirmou: ” Há a possibilidade que até o fim do mês a gente possa permitir que os treinos das equipes profissionais aconteçam nos estádios com portas fechadas.”

A FSF reforça que segue conversando e estudando o atual momento com autoridades de diversos seguimentos e principalmente com os dirigentes dos clubes sergipanos e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No entanto, não há previsão de data para o reinício do Estadual, suspenso desde o dia 16 de março.

A entidade tem defendido que o estadual seja finalizado “em campo”. Seguindo o cronograma de todos os protocolos recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e dos órgãos competentes.

Além do Governo de Sergipe, a Federação Sergipana de Futebol já protocolou ofícios com os procedimentos para a retomada do futebol nas prefeituras de Aracaju, Frei Paulo e Itabaiana.