Na última segunda-feira, 8, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a divisão do fundo eleitoral de R$ 2 bilhões que será destinado às campanhas de prefeitos e vereadores para as eleições municipais deste ano.

Por lei, 2% do fundo deve ser distribuído igualmente entre todas as legendas; 35% de acordo com a votação de cada partido que teve ao menos um deputado eleito na última eleição para a Câmara; 48% da distribuição considera o número de deputados eleitos por cada partido na última eleição, sem levar em conta mudanças ao longo da legislatura; e outros 15% são distribuídos de acordo com o número de senadores eleitos e os que estavam na metade do mandato no dia da última eleição.

Por isso, as maiores bancadas da Câmara, PT, PSL e PSD, acabaram ficando com as maiores parcelas de R$ 200 milhões, R$ 193 milhões e R$ 157 milhões, respectivamente.