A Secretaria de Estado da Saúde (SES) registrou, na última quarta-feira, 10, mais 490 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e 12 novos óbitos. Com isso, Sergipe passa a ter 10.615 pessoas infectadas e 264 óbitos.

Metade dessas mortes confirmadas pelo boletim epidemiológico de ontem aconteceu em Aracaju. Entre as vítimas estão: um homem de 67 anos, com pneumopatia crônica e doença pulmonar obstrutiva crônica; uma mulher de 82 anos, com diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica; mais um idoso de 67 anos, com doença pulmonar obstrutiva crônica e tabagismo; uma senhora de 67 anos, com obesidade; um senhor de 86 anos, com neoplasia e obesidade; e uma mulher de 49 anos, com hipertensão.

Já no interior, as vitimas fatais são: uma idosa de 84 anos, de Campo do Brito, hipertensa; um homem de 42 anos, da cidade de Itabaiana, com hepatopatia; uma adolescente de 17 anos, com imunossupressão, moradora de Nossa Senhora das Dores; uma mulher de 47 anos, de Itaporanga, com cardiopatia; um idoso de 98 anos, residente de Maruim, com hipertensão; e uma idosa de 66 anos, moradora de São Cristóvão, com hipertensão e diabetes.

Até o momento, Sergipe possui 4.657 pessoas curadas. Desde o início da pandemia, foram realizados 27.069 exames em Sergipe, dos quais 16.414 foram negativados.Estão internados 436 pacientes, sendo 182 em leitos de UTI (98 na rede pública e 84 na rede privada) e 254 em leitos clínicos (161 na rede pública e 93 na rede privada). Outros 17 óbitos estão sendo investigados.

Confira o número de casos confirmados de covid-19 em Sergipe, por município: