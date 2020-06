Nesta semana, a Prefeitura Municipal de Lagarto concluiu a revitalização da maior unidade escolar do povoado Colônia Treze, a Escola Monsenhor João Batista de Carvalho de Daltro. A intervenção na estrutura física do prédio fez parte do Programa Renova Escola, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com a Prefeitura de Lagarto, a revitalização ocorreu sobre a pintura dos ambientes internos e externos, melhoria do piso, reparos de muros, portões e janelas, revisões nas partes elétricas e hidráulicas e adequação dos banheiros, cozinhas e salas de aulas.

Segundo Magson Almeida, secretário Municipal de Educação, além da Escola Monsenhor Daltro, outras unidades da Rede Municipal de Ensino também já foi revitalizada neste período de pandemia. Uma vez que, devido a suspensão das aulas presenciais, um calendário de reformas foi organizado.

Já a prefeita Hilda Ribeiro (SD) lembrou que a mencionada escola estava há uma década sem receber qualquer melhoria e destacou que ensino ser de qualidade, também é preciso que professores, alunos e equipes administrativa e de apoio estejam em locais agradáveis, aconchegantes e acolhedores.