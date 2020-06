Na última quarta-feira, 10, a Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas em parceria com o Governo do Estado e a Cohidro entregou um Sistema Simplificado de Água ao povoado Fazenda de Cima, situado na zona rural do município.

A ação fez parte do Programa Água Para Todos que tem como objetivo a implantação, recuperação e ampliação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água nas localidades rurais distantes das redes convencionais de distribuição de água.

Para a prefeita Simone, a entrega do sistema foi um feito histórico para a população da Fazenda de Cima. “O Sistema de Água trará qualidade de vida através do fornecimento contínuo e água limpa e potável para todos os moradores da comunidade”, disse.