Na última quinta-feira, 11, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram a prisão de um homem de 20 anos, pelo crime de tráfico de drogas, no povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, o homem foi preso no início deste ano pelo mesmo crime, na cidade de Aracaju. Entretanto, o mesmo já estava em liberdade. Entretanto, com a nova prisão, ele foi levado para a Delegacia Regional de Lagarto.