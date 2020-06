A Caixa vai abrir, mais uma vez, as portas de suas agências neste sábado, 13, para atender aos beneficiários do Auxílio Emergencial. Ao todo, serão 680 agências em todo o país que vão funcionar das 8h às 12h.

Em Sergipe, oito agências abrem em cinco cidades: Lagarto (Centro); Aracaju (Augusto Leite, Fernando Cardoso e Serigy, todas no Centro, e Siqueira Campos); Estância (Marcelo Montalvão-Centro); Nossa Senhora do Socorro (Taiçoca de Fora); Nossa Senhora da Glória (Centro).

A informação foi dada na última quarta-feira, 11, pelo vice-presidente de Rede da Caixa, Paulo Henrique Angelo, durante a live diária que o banco promove para apresentar os dados do Auxílio. “Nossa razão de existir como banco público é servir a nação brasileira”, disse o vice-presidente.

No sábado, 13, será a vez dos nascidos em dezembro, que poderão sacar a segunda parcela nas máquinas de autoatendimento ou nas unidades lotéricas.

Para sacar, é necessário gerar um código autorizador (token) no aplicativo CAIXA Tem. Caso os beneficiários tenham dificuldade para gerar o código, esse serviço poderá ser realizado nas agências da Caixa.

Vale ressaltar que as agências do banco não vão abrir nesta quinta-feira (11) devido ao feriado nacional. Entretanto, os caixas eletrônicos e os canais digitais da CAIXA estarão à disposição.

Fim do calendário

Com a liberação do saque para os nascidos em dezembro no sábado, 13, a Caixa encerra o calendário da segunda parcela. Quem não sacou no período, não precisa se preocupar. O crédito continua disponível nas contas indicadas e o saque poderá ser feito, independente do dia de nascimento.

Atendimento nas agências

A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas. As 680 agências abertas no sábado, 13, funcionarão das 8h às 12h. Os beneficiários vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até que o último cliente seja atendido.

O banco fechou parceria com cerca de 1.280 prefeituras em todo o país para reforçar a organização das filas e manter o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas.