Na última quinta-feira, 11, policiais civis lotados em Boquim, com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), cumpriram mandado de prisão contra o suspeito Cícero Antônio Florêncio por tráfico de drogas. A Comarca de Milagres, município do Ceará, foi a responsável por emitir o mandado.

De acordo com informações, a Polícia Civil iniciou as investigações e as diligências para localizar o suspeito, após a emissão do mandado de prisão pela Comarca de Milagres (CE).

O suspeito foi localizado e preso em Boquim. “No dia de hoje, o poder judiciário do Ceará está sendo informado da prisão. Ele se encontra atualmente na delegacia, à disposição da Justiça, devendo ser recambiado para aquele estado nos próximos dias”, explica o delegado responsável pela operação, Marcelo Hercos.