No início de 2019, a Prefeitura Municipal de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho (SEDEST), instituiu o Programa ‘Renda Cidadã Lagartense’. Ele é responsável por conceder um reforço mensal de R$ 110,00 para as famílias que ainda não estão inclusas em iniciativas como o Bolsa Família possam adquirir insumos necessários para a sua subsistência.

Nos seus primeiros três meses, o programa municipal de transferência de renda chegou a colocar R$ 33 mil no bolso de 300 famílias lagartenses. No entanto, devido a pandemia do novo coronavírus, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), decidiu estender o benefício a outras categorias como: músicos, vendedores ambulantes, mototaxistas, trabalhadores informais, dentre outros.

Como resultado desta ampliação, iniciada no último mês de março, a Prefeitura Municipal de Lagarto emitiu uma nota informando e comemorando o fato de que, somente no mês de maio, o Renda Cidadã transferiu quase R$ 90 mil entre 806 famílias lagartenses. “Um reforço mensal de R$ 110,00 (Cento e dez reais) depositado em conta bancária, para que famílias comprem insumos necessários para sua subsistência”, destacou.

Cabe destacar que em recente entrevista ao Portal Lagartense, o secretário Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho, Valdiosmar Vieira, destacou que o benefício tem feito a diferença na vida de muitas famílias lagartenses que mais precisam. “Apesar de não ser um valor grande, os R$ 110,00 têm feito a diferença junto a quem foi excluído do Bolsa Família ou que precisam de uma ajuda para ter melhores condições de vida. E isso tem sido relatado pelas próprias famílias durante as reuniões mensais que fazemos com elas, o que nos deixa feliz enquanto gestão municipal, porque são nesses momentos que pudemos ver que, dentro dos nossos limites financeiros, estamos conseguindo alcançar aqueles que mais necessitam”, comemorou o secretário.

Quem pode receber o Renda Cidadã?