A pandemia do novo coronavírus tem alterado a vida de toda a população, a qual teve que se readequar a nova realidade e no setor comercial não foi diferente. Tanto é que os lojistas de Lagarto, por exemplo, foram obrigados a aderirem as vendas virtuais ou por telefone e ao processo de delivery.

Segundo Charles Brício, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Lagarto, toda essa adequação representou um grande desafio para os comerciantes, sobretudo em seu primeiro grande teste: o Dia dos Namorados. “Muitas lojas venderam pouco, outras não davam a devida atenção e acabavam perdendo clientes”, observou. “Com toda a situação, o desafio é se adaptar o mais rápido possível nas várias plataformas digitais”, completou.

Diante desta situação e comparado com o Dia dos Namorados de 2019, Charles Brício estimou uma queda de mais de 60% nas vendas daqueles estabelecimentos comerciais que estão fechados e que, portanto, tiveram que aderir as vendas pela internet. “Apesar dos namorados estarem efetuando suas compras pela forma digital, por conta da pandemia, consideramos que as vendas não foram o esperado, mas estamos com uma grande expectativa para a reabertura definitiva do comércio”, acrescentou.

Em Sergipe, o Plano de Retomada Econômica que seria colocado em prática na última segunda-feira, 08, teve que ser adiado por conta do aumento do número de infectados pela covid-19 e do consequente aumento das taxas de ocupação dos leitos hospitalares. No entanto, Charles disse esperar que tudo volte ao normal o mais rápido possível “com toda segurança que a OMS orienta e com um trabalho de conscientização junto a população sobre os cuidados necessários para uma retomada da economia”.