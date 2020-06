A partir de segunda-feira (15), está liberado o saque emergencial do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A ação ficou estabelecida na Medida Provisória 946, publicada no início de abril e autoriza os trabalhadores a sacarem até R$ 1.045 de contas ativas ou inativas do Fundo.

A MP foi publicada diante do estado de calamidade pública provocado pela pandemia do novo coronavírus. A Medida diz que a Caixa Econômica deve estabelecer os critérios para o saque. No entanto, o banco ainda não divulgou o cronograma de atendimento e nem quem pode sacar.

O trabalhador que tiver mais de uma conta de FGTS, deve sacar primeiro os valores vinculados a contratos de trabalho extintos e, ainda, a conta que tiver o menor saldo. Os saques podem ser feitos até 31 de dezembro deste ano.