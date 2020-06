View this post on Instagram

Olá meus amigos e minhas amigas de Lagarto e de Sergipe, nesta noite recebi o resultado que testei positivo para o Covid-19. Estou assintomático, agora é pedir a Deus e rezar para que esse período passe logo e que possamos juntos pensar num Sergipe e num Lagarto melhor. Aproveito e peço à todos que fiquem em casa. Cada um fazendo a sua parte vamos vencer essa pandemia. Fiquem com Deus e saúde à todos!