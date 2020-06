A prefeita Hilda Ribeiro, assinou na tarde da última quarta-feira, (10), o acordo de cooperação entre a prefeitura de Lagarto e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), para a realização da construção de passagem molhada que ligará a cidade aos assentamentos Dr. João, Antônio Conselheiro, Roseli Nunes, Baixão e Marteres do Eldorado.

A obra, orçada em R$ 1.227.874,50 é fruto da ementa do Deputado Federal Gustinho Ribeiro destinada a Lagarto. A construção será iniciada em até 30 dias e terá a duração de 4 a 6 meses.

A realização desta obra é uma reivindicação da população, que há anos passam por dificuldades quando necessitam chegar ao centro de Lagarto, principalmente em tempos chuvosos. Sendo assim, a construção da passagem molhada levará qualidade de vida aos moradores, proporcionando assim, melhores condições de tráfego na circulação de carros e pedestres.

O ato de assinatura contou com a presença da prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro; o Coordenador Estadual do DNOCS, Luciano Goes Paul; o Deputado Federal Gustinho Ribeiro; o Secretário de Planejamento e Orçamento, Adriel Alcântara; o Secretário de Obras, Alysson Silva e o morador do assentamento Dr. João, Dhitht Nascimento.

Para a prefeita Hilda Ribeiro, é de extrema importância realizar essa construção em localidades que a população ficava ilhada. “Assinei esse termo de cooperação com uma alegria muito grande pelos moradores, pois é um sonho de anos que será realizado. A passagem molhada vai ligar a cidade aos assentamentos, proporcionando melhor tráfego para os moradores daquelas regiões, o que é muito importante, já que em tempos de chuva eles ficam ilhados, sem poder ter acesso a cidade” destacou.

O morador do assentamento Dr. João, Dhitht Nascimento, agradeceu a iniciativa da realização do sonho da comunidade. “Moro naquele assentamento há mais de 23 anos e toda vez que chove ficamos impossibilitados de ir até a cidade, pois alaga. Era preocupante, principalmente em questões de saúde quando não conseguimos chegar ao hospital devido às chuvas. Então fico muito feliz com essa obra é um sonho de todos os moradores que será realizado” comemorou o morador.