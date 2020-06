O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), informa que a partir das 14h da próxima quarta- feira, 17 até à 18h da quinta- feira,19, estarão abertas as inscrições para o credenciamento (02/2020) de profissionais de saúde interessados em prestar serviços nos hospitais e Unidades de Pronto Atendimento 24h, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e no Serviço de Remoção Inter-hospitalar durante a pandemia. Para mais informações, os profissionais devem acessar o edital no site.

Os interessados deverão entregar a Comissão Temporária de Credenciamento, a sua documentação e requerimento por meio eletrônico rh@saude.se.gov.br. Os critérios adotados para classificação serão por meio de avaliação curricular e experiência.

A documentação deve conter obrigatoriamente, sob pena de indeferimento automático do requerimento, uma via ou fotocópia autenticada de cada um dos documentos em PDF, sendo necessários os documentos de Identidade com CPF, acompanhado de certidão que comprove sua regularidade; comprovante de residência; curriculum vitae atualizado e assinado; cópia autenticada do diploma e especializações; certidão do Conselho Regional a que está vinculado; e Cópia do NIT (PIS/PASEP).

Segundo a diretora administrativa da Secretaria de Estado da Saúde, Cláudia Rego, a abertura de novas unidades e a ampliação de leitos de enfermaria, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e estabilização em todo o Estado, devido à pandemia, trouxe a necessidade de aumento do quadro de profissionais. .

As especialidades necessárias são para médico pediatra, médico pediatra sala de parto, médico neonatologista, médico clínico geral, médico intensivista, médico emergencista, médico obstetra, médico infectologista, médico pneumologista, enfermeiro generalista, enfermeiro terapia intensiva, enfermeiro obstetrícia, enfermeiro de urgência e emergência, farmacêutico, assistente social, psicólogo, biomédico, fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, técnico de enfermagem, técnico de enfermagem urgência e emergência, técnico de farmácia,técnico de laboratório e técnico em radiologia, entre outros profissionais.