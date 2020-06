Sergipe registrou o pior índice de isolamento social do país no último domingo, 14, segundo dados do Mapa Brasileiro da Covid-19 da plataforma In Loco. A taxa foi de apenas 43,8%. Em seguida aparecem os estados do Maranhão e Goiás, empatados com 44,5%, e Goiás com 44,6%.

Na sexta-feira, 12, o índice de isolamento social apresentado pelo estado foi de 34,4%, o terceiro pior do país, ficando atrás apenas de Tocantins e Goiás. Em outras oportunidades, Sergipe também apresentou índices semelhantes, como no dia 07 de junho em que ficou na segunda colocação entre as piores taxas de isolamento do país.

Isso vem fazendo com que o Governo do Estado adie a flexibilização do comércio no estado, como aconteceu na semana passada, já que, segundo o governador Belivaldo Chagas, os sergipanos não estão levando a sério as recomendações dos órgãos de saúde.

Nesta segunda-feira, 15, o governador deve se pronunciar mais uma vez a respeito das medidas de isolamento social para tratar de sua flexibilização ou prorrogação. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) ontem, Sergipe possui 13.968 caos confirmados de covid-19 e 330 mortes causadas pela doença.